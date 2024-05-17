消息称大众汽车放弃与雷诺合作，将独立研发低价电动汽车

IT之家 5 月 17 日消息，据悉德国大众汽车已终止与法国雷诺就共同开发一款廉价电动汽车的谈判，不过大众推出低价电动车的计划仍在进行中。

去年 12 月，德国《经济周刊》曾报道大众与雷诺可能合作生产一款售价低于 2 万欧元（IT之家备注：当前约 15.7 万元人民币）的电动汽车。报道称，当时谈判尚处于“非常早期阶段”，但雷诺发言人表示，为了保持竞争力，合作是必要的。

雷诺去年 11 月宣布计划推出 Twingo e-Tech 的继任车型 Legend，这款入门级电动汽车的起售价预计将维持在 2 万欧元左右。今年 2 月，雷诺还确认正与大众进行“良好讨论”以合作开发一款廉价电动汽车。

然而最新消息显示，两家汽车制造商可能将分道扬鑣。据路透社报道，熟悉此事的消息人士称，大众汽车退出了与雷诺的合作。

报道称，大众叫停了与雷诺合作开发低价版 Twingo 电动车的谈判。雷诺将继续开发该款电动车，并计划于 2026 年上市。

大众发言人表示，公司仍在研究廉价电动汽车的方案，但拒绝就合作伙伴关系发表评论。

消息人士称，双方“未能达成协议”。另一位消息人士透露，谈判曾接近成功，但大众最终决定自主研发廉价电动汽车，因此退出了合作。

雷诺方面表示，该公司将继续单独生产电动 Twingo，同时也对寻找合作伙伴持开放态度。

据悉，大众将在几周内就其电动汽车计划做出决定。大众品牌首席执行官 Thomas Schäfer 此前已确认，他希望在 2027 年之前推出低价电动汽车。

今年 3 月，大众发布了其入门级电动汽车 ID.2all。据大众汽车所说，这款电动车“拥有高尔夫的空间，却有着 Polo 的价格”。ID.2all 的起售价预计将低于 2.7 万美元（当前约 19.5 万元人民币），基于一个新的入门级 MEB 平台打造，续航里程预计可达 450 公里。Schäfer 表示，ID.2all 代表了“大众汽车品牌的发展方向”。

据报道，大众汽车还计划研发一款更低价的电动汽车 ID.1，售价将控制在 20,000 欧元以内。ID.1 可能将沿用 ID.2all 的部分零件，并配备容量更小的电池组（38 或 58 kWh）。

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