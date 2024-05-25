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比亚迪海豹 06 DM-i 官宣 5 月 28 日上市，搭载第五代 DM 技术

2024/5/25 8:31:27 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 枯叶草 的线索投递！

IT之家 5 月 25 日消息，昨晚（5 月 24 日），比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓宣布，比亚迪海豹 06 DM-i 将于 5 月 28 日正式上市。与此同时，比亚迪还将发布第五代 DM 技术，王朝网体系的比亚迪秦 L 也会在这一天上市。

根据此前公布的官图，这款新车采用海洋网家族式前脸设计，两侧配备犀利大灯，侧面曲线为溜背式并配有半隐藏式门把手，尾部则采用了当下流行的贯穿式尾灯。

座舱方面，该车配备悬浮式中控屏，并提供中文按钮等，其座椅上方印有独特的波浪形纹理，与“海洋”风格相符合，使用大量曲线和拼色设计。

IT之家整理海豹 06 DM-i 曝光配置如下：

80km

  • 前麦弗逊 / 后 E 型四连杆悬挂

  • 17 寸轮毂

  • 全景影像

  • 12.8 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统 8.8 英寸仪表

  • 6 气囊 + 定速巡航后排出风口 + 空调双温区

  • VTOL 移动电站

  • 四门车窗一键升降

  • 胎压监测

  • 3.3kW 交流充电

  • 6 扬声器

  • 主动进气格栅

  • 遥控驾驶

  • 主驾 6 向电动调节

120km

  • EHS160 电机

  • 22KW 直流快充

  • 6.6 交流充电口

  • 全景天窗

  • 智能辅助系统（ACC+AEB+LKS+BSD）

  • 主驾记忆座椅 8 向调节 + 副驾 4 向电动调节座椅

  • 行车记录仪

  • 7KWV 充电桩 + 免费安装权益

  • 外后视镜电动折叠

  • 后排中央扶手 + 杯架

  • 远端安全气囊

  • 18 寸轮胎前排座椅通风加热

  • 15.6 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统

  • 多色氛围灯 15W 手机无线充电

  • PM2.5 绿净

  • 感应雨刷

  • 内后视镜自动防眩目

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关键词：比亚迪比亚迪海豹

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