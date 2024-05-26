6999 元 → 3812 元：海尔晶彩 EG100 + EHG100 热泵洗烘套装 618 大促

海尔 晶彩系列 EHG100 + EG100 热泵洗烘套装 日常售价 6999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3812.21 元 + 整机 3 年质保：

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下单立减 24.79 元，直播间返 10 元京豆，付尾款后返 1000 元（联系客服，报“海尔大麦”）。

6197-700-600-50-24.79-10-1000=3812.21 元，晒单返罗莱对枕。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，海尔 EG100 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，电机运行声音低至 52dB，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 EHG100 热泵烘干机采用低温热泵烘干系统，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

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