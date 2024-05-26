6699 元 → 3954 元：小天鹅水魔方 86+35 热泵洗烘套装 6 期免息

小天鹅 水魔方系列 86+35 热泵洗烘套装 日常售价 6699 元。

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付定金返现 200 元，付尾款后免定金 20 元。

6099-750-24.4-400-100-650-200-20=3954.6 元，付定金送家用循环扇和折叠洗衣机（可折现）。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，小天鹅 水魔方系列 TG100VT86WMAD5 滚筒洗衣机采用搭载 1400 转 BLDC 变频电机，标称洗净比可达 1.07，支持水魔方冷水洗，且提升筋遇水释放银离子。

另外， TH100VTH35 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线 UV 灯。

官方参数

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