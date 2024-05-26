EPP 超净系统：海尔 500L 零嵌法式冰箱 3523 元 6 期免息（日常 6299 元）

海尔 BCD-500WGHFD4DW9U1 零嵌法式冰箱 500L 日常售价 6299 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3523.7 元 + 6 期免息：

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加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 300 元。

下单立减 400 元，PLUS 会员立减 25.2 元。

6298.9-400-25.2-1500-150-400-300=3523.7 元，晒单送 10 年核心延保卡，支持延迟发货。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

500L 大容量，10 大空间科学分区，满足多样储存需求。

阻氧干湿分储，湿区不脱水，干区不返潮，守护食材原鲜营养与口感。

官方参数

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