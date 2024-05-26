法德科学家提出新假说：火卫一、火卫二可能来自同一颗彗星

IT之家 5 月 26 日消息，科学家们一直对火星的两颗小卫星（形态不规则的火卫一和火卫二）的起源争论不休。一种理论认为，它们像地球的月球一样，是由一颗巨大物体撞击火星后产生的碎片；另一种则认为它们是曾经路过的、被火星引力捕获的小行星。还有一种观点认为它们是一颗更大、更古老的火星卫星解体后的残骸。

然而，来自法国和德国的科学家团队提出了一个新颖的假说：火卫一可能源自彗星，这意味着火卫二也可能来自同一颗天体。

他们已将研究成果发表于《天文学与天体物理学杂志》预印版上，他们的研究基于欧洲空间局、美国宇航局和意大利航天局合作的火星快车探测器在 2004 年至 2022 年间拍摄的火卫一的照片。

通过分析图像细节和数据，科学家们发现火卫一的反光特性和表面材质（类似于孔隙状砂砾）与轨道深受木星影响的彗星相似。基于这些观察，他们提出火卫一可能并非天然形成的卫星，而是被火星引力在遥远的过去捕获的一颗彗星。科学家们进一步推测，火卫一和火卫二或许源自同一颗彗星，后来被撕裂成了两部分。

据IT之家了解，为了解开火星卫星的起源之谜，日本计划于本十年内发射火星卫星探测 (MMX) 任务。该任务将发射一颗探测器，专门用于研究这两颗外形奇特的火星卫星。探测器将首先环绕火卫一并进行观测研究，然后转向火卫二和火星。之后，它将尝试登陆火卫一表面，采集样本并返回地球。

对这些样本的研究有望揭示大量信息，例如化学成分等，或许能最终解开火卫一和火卫二的神秘身世之谜。

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