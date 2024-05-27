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R9-6900HX + 磁吸顶盖：铭凡 UM690WT 迷你主机 1699 元大促

2024/5/27 11:07:34 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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铭凡 UM690WT 迷你主机上架于 3 月 21 日，采用珠光白磁吸顶盖设计，AMD R9-6900HX 准系统版本发售价 1799 元。

京东 618 大促期间，活动价为 1699 元：

京东铭凡 UM690WT 迷你主机 R9-6900HX 准系统券后 1699 元领 300 元券

铭凡 UM690WT 迷你主机

该迷你主机使用代号为 Rembrandt 的锐龙 R9-6900HX 处理器 —— 8 核 16 线程、Zen 3 架构、16MB 三级缓存、最大加速频率 4.9GHz，内置 12CU RDNA2 架构的 Radeon 680M 核显。

迷你主机卖点

UM690WT 提供两个 DDR5 SO-DIMM 内存插槽，支持 4800MT/s 内存频率与 PCIe 4.0 固态硬盘，单风扇双热管散热系统，支持 VESA 壁挂。

磁吸顶盖

与其他配置近似的铭凡迷你主机相比，UM690WT 采用白色机身设计，并搭载钻石纹路的珠光白磁吸顶盖，方便用户更换内存与固态硬盘。

迷你主机接口

UM690WT 提供 2C + 4A + 2HDMI + 2.5GbE 的接口组合，其中一个 Type-C 接口为 USB4，Type-A 接口两个为 10Gbps 速率，两个为 USB 2.0 速率。此外，还使用 19V DC 接口供电。

IT之家附 UM690WT 具体配置表如下：

配置表

京东铭凡 UM690WT 迷你主机 R9-6900HX 准系统券后 1699 元领 300 元券

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关键词：迷你主机

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