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52dB 主动降噪 + 49ms 低延迟：Redmi Buds 5 Pro 耳机 328 元 3 期免息

2024/5/27 14:14:34 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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Redmi Buds 5 Pro 耳机 发售于 2023 年 11 月，支持深空降噪，首发价 399 元。

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Redmi Buds 5 Pro 提供黑、白、蓝三款配色，耳机采用入耳式设计，充电盒采用圆形鹅卵石设计。其中，黑色款充电盒采用了不同材质的拼接设计。

Redmi Buds 5 Pro 耳机采用了圈瓷同轴双单元设计，由 10mm 压电陶瓷高音单元、11mm 镀钛动圈重低音单元组成，这套同轴双单元声学结构可带来细腻的高音和澎湃的低音。此外，官方还称这款耳机获得了“行业罕见”的三大平台专业音频认证，包括 QQ 音乐的“臻品母带”“臻品空间音频”双认证、网易云音乐的“网易云音”认证，以及酷狗音乐的“蝰蛇全景声”认证。

Redmi Buds 5 Pro 耳机配备“双擎声学，深空降噪”，采用“全新的声学结构和强悍的算法”，号称“让音质体验和降噪能力全面进化”。该耳机最高降噪深度为 52dB，支持 AI 自适应调节，降噪频段为 4kHz。

续航方面，官方称 Redmi Buds 5 Pro 将带来快充、续航方面的“跨越式升级”，快充 5 分钟可连续听歌 2 小时，满电状态号称连播 3 本小说 38 小时整机不断电。具体续航方面，Redmi Buds 5 Pro 单耳机续航为 10 小时，整机续航为 38 小时。

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