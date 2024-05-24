利民推出 TR-TA120 EX V2 单塔单风扇风冷散热器

IT之家 5 月 24 日消息，利民近日在电商平台上线了 TR-TA120 EX V2 风冷散热器。该散热器是利民 2020 年 12 月发布的 TA120 EX 散热器的更新版本。

TR-TA120 EX V2 风冷散热器高 154mm，采用单塔单风扇结构，回流焊工艺，搭载 CNC 微雕铜底。

该散热器采用 5 根搭载 AGHP 4.0“逆重力”技术的 6mm 直径镀镍热管，并针对英特尔 LGA 1700、AMD AM5 平台处理器的发热特性进行精细优化，提升了整体导热性能。

TR-TA120 EX V2 配有利民 TL-E12B V2 无光风扇。

该风扇采用 S-FDB 轴承，12025 标准规格，最大转速 1850 RPM，最大风量 70.4 CFM，最大静压 2.64 mmH 2 O，最大运行噪声 27 db (A)。

利民 TR-TA120 EX V2 散热器采用 SS2 扣具体系，兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM5 / AM4 平台，标配导热系数 9.5 W/(m・K) 的 TF4 导热膏。

IT之家从电商平台获悉，利民官方目前对 TR-TA120 EX V2 风冷散热器定价 118 元。

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