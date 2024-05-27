三星 Galaxy M35 5G 手机海外发布，配 Exynos 1380、6000mAh 电池

IT之家 5 月 27 日消息，三星 Galaxy M35 5G 升级今日在巴西发布，作为去年 Galaxy M34 的升级款，新机带来了更大显示屏、更强芯片以及立体声扬声器等诸多亮点。

Galaxy M35 5G 配备一块 6.6 英寸的 S-AMOLED 显示屏，分辨率为 FHD+，支持 120Hz 刷新率和最高 1000 尼特的亮度。同时，新机采用屏下指纹识别，并配备了双扬声器，取代了上一代机型的侧面指纹识别和单扬声器设计。

相机方面，Galaxy M35 5G 前置 1300 万像素摄像头，后置摄像头模组采用 5000 万像素主摄（支持 OIS 光学防抖）、800 万像素超广角以及 200 万像素微距摄像头组合。该机运行基于安卓 14 系统的 One UI 6.1，三星承诺将提供 4 年安卓系统升级和长达 5 年的安全更新。

性能方面，Galaxy M35 5G 搭载了三星自家研发的 Exynos 1380 芯片组，辅以 8GB 运行内存。机身内置 6000mAh 大容量电池，支持 25W 快充，但零售包装盒内不会附赠充电器。存储方面，M35 提供 256GB 内部存储空间，同时支持 microSD 卡扩展存储。

在其他功能方面，Galaxy M35 5G 支持双卡 5G 网络和 Wi-Fi 6 等连接功能。机身尺寸为 162.3 x 78.6 x 9.1mm，重量为 222 克。

值得一提的是，Galaxy M35 5G 与今年早些时候发布的三星 Galaxy A35 非常相似。两款手机的主要区别在于配色和电池容量，A35 提供了更多配色选择，但电池容量相对较小为 5000mAh。

目前，Galaxy M35 5G 已经在巴西上市，售价为 2699 巴西雷亚尔（IT之家注：当前约合人民币 3781 元），提供暗蓝色、浅蓝色和灰色可选，预计该机将在未来几周内登陆包括印度在内的其他市场。

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