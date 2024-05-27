抖音整治摆拍！即日起演绎内容需明确标注，否则最高永久封号

IT之家 5 月 27 日消息，抖音安全中心今日发布公告，为维护良好的社区生态，落实“清朗・整治‘自媒体’无底线博流量”专项工作要求，切实打击“不择手段蹭炒社会热点”“自导自演式造假”等违规行为，抖音即日起实行热点内容核实机制，具体分为热点事件当事人核实和疑似演绎内容核实两项。

一、热点当事人核实

在一些热点事件中，部分当事人、当事方选择在抖音平台公开发声。为确保当事人身份和发布内容真实性，防止摆拍造假、仿冒蹭热、拼凑剪接、谣言等传播，平台对“热点事件当事人”发声做出如下规范：

1、热点事件发生后，以热点事件当事人或当事人亲朋好友身份出现并发布内容的账号，平台发现后会进行核实。对收到系统消息提示的用户，需自接到消息的 5 小时内进行身份确认，平台方将联系当事人进行身份核实；逾期不能提供证明材料的，平台将对视频予以强提醒标注。超 24 小时仍未进行身份确认的，平台将进行包含账号禁言在内的梯度处罚，直至收到可信证明材料。

2、对于社会关注高的热点事件，平台可能视情况要求当事人尽快提交身份认证 / 材料认证方可继续发声。同时对于高龄、生病等部分确有不便的用户，平台将酌情放宽认证时间。

平台欢迎广大网友参与监督，发现疑似仿冒蹭热当事人账号，可私信反馈至抖音 @热点当事人，平台将进行核实、认证。

二、疑似演绎内容核实

创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置或以显著形式明确标注相关视频系演绎，文案包括但不限于“虚构演绎，仅供娱乐”等。平台提供了演绎内容自主标注工具：万粉以上用户可通过“发文助手自主声明”入口，选择合适的声明内容，万粉以下用户可在“高级设置-> 发文助手自主声明”入口，选择合适的声明内容。自主声明方式详见《“虚构演绎”自主声明添加手册》。

平台将对疑似演绎内容进行核实：

1、对于疑似演绎而未打标的内容，平台会下发提醒，如为演绎内容，请按照指引如实添加声明。在平台提醒后仍未打标的内容，平台将视情况采取内容下架、账号处罚、强制标注等措施，直至用户提供可信证明材料。

2、对于部分疑似摆拍的热点内容，平台将请求各地相关部门核实或联动各地新闻机构调查。查实造假的，平台将对账号进行严厉处置。

平台重申：正常声明打标的演绎类作品流量分发不会受影响，而未打标造成公众、媒体误解的账号，平台将视情节给予全面禁言 30 天至无限期封禁等处罚。用户如发现疑似摆拍内容，可以点击视频转发按钮，在“举报”中选择“不实信息”进行举报，或通过 @抖音辟谣 官方账号、feedback@douyin.com 邮箱进行举报。

三、平台部分核实案例公示

案例一：某整形机构医生陶某（账号“老陶说真话”，粉丝 148.4 万；账号“我最勇敢”，粉丝 17.4 万），近日在多平台发布手术室场景的视频称：一位病人与朋友喝酒、唱歌、泡澡后突发脑血管爆裂，经抢救仍未脱离危险。

该视频引发大量网友关注。抖音“无底线博流量”治理专项团队研判发现，陶某在过往视频中曾透露自己为安徽某整形机构医生，按常理不太可能参与此类急救，该视频高度疑似虚假摆拍。随后，平台请求安徽省有关部门核实。

经当地卫健部门和网信部门调查，陶某执业的整形机构负责人承认，陶某称该视频是“自己在家自编自导的”。陶某虚假摆拍并且未注明“演绎”的行为，违反了抖音关于“演绎”类作品的内容创作规则，平台决定对其账号“老陶说真话”“我最勇敢”无限期封禁。

案例二：用户“小双（日常生活）”（粉丝 5.1 万）在平台内发布多条内容，称“在日常生活中被婆婆欺负、打压，逼着离婚成了抑郁症”。平台经向账号属地相关部门核实，确认该用户为虚假摆拍并且未注明“演绎”。该行为违反了抖音关于“演绎”类作品的内容创作规则，平台决定对其无限期封禁。

IT之家注意到，抖音发布了《“虚构演绎”自主声明添加手册》，如作品因未对外注明系“演绎”或“虚构”，致使社会公众、新闻媒体产生误解，成为“不实信息”，平台将从严处置。包括但不限于取消投稿权限、取消营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等。同时平台已建立内容核实机制，对于有疑点的热点内容，将请求各地相关部门核实或联动各地新闻机构调查。

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