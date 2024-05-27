云南启动汽车以旧换新活动：新能源车至高补 1 万元 / 燃油车 7000 元

IT之家 5 月 27 日消息，IT之家从云南省商务厅获悉，云南省汽车以旧换新活动于上周末正式启动。据悉，截至 2023 年，云南汽车保有量为 957 万辆，其中落户 10 年以上的有 241 万辆，今年全省汽车以旧换新数量将超过 10 万辆。

云南省商务厅表示，今年将加大对汽车以旧换新的支持力度。一是支持汽车报废更新，对符合条件报废旧车并购买新车的消费者补贴 7000 元或 10000 元现金。在 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对个人消费者报废符合条件旧车并购买符合条件新车给予补贴。

对符合条件报废旧车并购买新能源车的补贴 10000 元；

对符合条件报废旧车并购买 2.0 升及以下排量燃油车的，补贴 7000 元。

据悉，当地手机端用户可通过“汽车以旧换新”小程序进行申领，电脑端用户可通过“全国汽车流通信息管理”系统网页进行申领。

二是支持汽车置换更新，统筹政企资金资源对消费者出售旧车购买新车给予优惠和补贴，鼓励企业叠加各类新车销售优惠政策。

三是支持银行保险机构加大汽车消费信贷、保险等优惠力度，鼓励细分场景创新金融产品和服务，更好满足汽车消费需求。

四是与公安、税务等部门协同联动，便利汽车以旧换新交易、登记和落户，并叠加享受各项税收优惠政策。

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