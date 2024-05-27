美国道路汽车平均车龄创历史新高，达 12.6 年

IT之家 5 月 27 日消息，据 S&P Global Mobility 的一项研究显示，美国道路上行驶的汽车平均使用寿命再次攀升至历史新高，达到 12.6 年，比 2023 年增加了两个月。这一增长背后的原因有多方面，包括疫情的持续影响、新车价格上涨以及消费者对电动汽车的观望态度。

图源 Pixabay

IT之家注意到，这是美国汽车平均使用寿命连续第七年上升。除了平均年龄增长之外，1-5 年车龄的汽车占比也仅为 35%。相比去年，这一数量减少了约 200 万辆，目前美国道路上 1-5 年车龄的汽车总数约为 8800 万辆。

与此同时，美国道路上的汽车总量却在增加，达到了 2.86 亿辆，比去年增加了大约 200 万辆，这表明更多的人选择推迟淘汰旧车。S&P Global Mobility 的研究预测，处于“售后市场甜区”的汽车（6-14 岁）将继续拉动汽车平均使用寿命的增长。

自 2020 年以来，美国共有 2700 万辆轿车和 2600 万辆轻型卡车被淘汰。相比之下，同期美国的新车注册量为 1300 万辆轿车和 4500 万辆轻型卡车，这一对比凸显了消费者对于实用型车辆的偏好。

另一方面，电动汽车的保有量也在持续增长，截至今年 1 月，美国道路上共有 320 万辆电动汽车。2023 年，美国电动汽车注册量首次突破 100 万辆，不过普及速度仍然慢于许多制造商的预期。

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