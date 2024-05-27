研究：76% 的美国年轻消费者会考虑购买中国电动汽车

IT之家 5 月 27 日消息，尽管目前美国消费者还买不到中国品牌的电动汽车，一项新研究却显示，年轻美国人对中国电动车表现出浓厚兴趣。研究机构 AutoPacific 的调查结果表明，高达 76% 的 40 岁以下美国人愿意考虑购买中国电动汽车。

总体来看，调查的 800 名 18-80 岁受访者中，35% 对中国电动汽车感兴趣。这可能是因为 60 岁以上人群对中国品牌的电动汽车接受程度较低，只有 26% 的人愿意考虑购买。

不过，16% 的受访者表示，如果中国电动汽车在美国本土生产，他们会更倾向于购买，因为这在他们看来会更加支持美国经济和当地工人。

有趣的是，这项研究还发现，对中国电动汽车持开放态度的年轻人，他们对于隐私的担忧程度几乎和对中国汽车不感兴趣的老年受访者不相上下。

AutoPacific 的研究团队对中国汽车品牌在美国的认知度之高感到惊讶，他们认为这可能得益于社交媒体的传播。IT之家注意到，上个月另一家咨询公司 AlixPartners 发布的一份独立研究显示，在美国计划购买电动汽车的消费者中，有 58% 的人对比亚迪、零跑汽车和蔚来汽车等中国品牌有所了解。

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