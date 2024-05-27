小鹏子品牌 MONA 首车尾部谍照曝光，有望命名为“想往 03”

IT之家 5 月 27 日消息，博主 SugarDesign 今天放出了一张小鹏汽车子品牌 MONA 首款车型的尾部实车图，图片中的新车造型简洁流畅，没有过多的线条点缀，两侧的尾灯采用了独特的锤形设计。

在后备箱下方的牌照框内，印有该车的正式名称或内部代号，但谍照清晰度有限，仅能看出车名中包含“想”“03”字样，第二个字比较模糊。据易车网报道，新车或将命名为“想往 03”。公开资料显示，小鹏汽车此前已经注册多个“想往”品牌商标，国际分类为“运输工具”。

据IT之家此前报道，何小鹏曾在第一季度财报电话会上表示，MONA 首款产品为紧凑型纯电轿车，将于 6 月份亮相，今年三季度正式上市并交付。他表示，该车是一款颜值爆表、并且拥有最高的智能、成本具备竞争力的产品。“我相信它会成为 A 级纯电市场的冲击明星产品。此外，小鹏 XNGP 也会到这个价位段去。”

何小鹏还表示，今年第四季度小鹏汽车还会交付一款小鹏品牌的 B 级纯电轿车车型，作为达成 25% 技术降本目标的首发车型。它是基于小鹏汽车最新技术规模降本的车型，期待它会成为下半年 B 级纯电市场的爆款。

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