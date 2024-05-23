迎广推出 ModFree Mini ITX 系列机箱，模块化可升级设计

IT之家 5 月 23 日消息，迎广近日发布 ModFree Mini ITX 系列机箱。

该系列机箱隶属于迎广 ModFree 生态系统，本体为支持 ITX 主板的核显机箱，可通过添加扩充模组获得对显卡、水冷等的额外支持。

ModFree Mini ITX 系列机箱包含长短两款，可选 Timber 高雅枫木、Mesh 低调黑色和 Monarch 白橘相间三种外观。

▲ 不同配色和组合模式的 ModFree Mini

ModFree Mini ITX 系列机箱兼容 65mm 高 CPU 散热器和 170mm 长电源，IO 面板搭载 1 个 USB Type-C 20G 接口和 2 个 USB Type-A 5G 接口和 1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

短款 ModFree Mini Mod-II 版本包含一个 2.5 英寸硬盘位；

长款 ModFree Mini Mod-III 版本还额外包括一个二合一支架，该支架可用于安装 2 个 2.5 英寸硬盘或 1 个 3.5 英寸硬盘或 1 个 120mm 风扇 / 冷排。

用户可选择通过额外购置 Mod-II 扩充模组新增对 320mm 长 3.5 槽厚显卡或 280 冷排的支持；

也可选择通过添加 Mod-III 扩充模组新增对 420mm 长 3.5 槽厚显卡或 420 冷排的支持。

短款 ModFree Mini Mod-II 机箱定价 2490 元新台币（IT之家备注：当前约 560 元人民币）起，长款 ModFree Mini Mod-III 机箱定价 2790 元新台币（当前约 628 元人民币）起。

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