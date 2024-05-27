9299 元，荣耀 MagicBook Pro 16 独显版云霓色发布：搭载 RTX 4060 显卡

IT之家 5 月 27 日消息，今晚荣耀还发布了荣耀 MagicBook Pro 16 独显版云霓色，配备了 Ultra5 125H 处理器 + RTX 4060 显卡 + 24GB 内存 + 1TB 固态硬盘，售价 9299 元，将于 6 月 7 日 10 点开售。

IT之家从官方介绍页面获悉，荣耀 MagicBook Pro 16 独显版采用 3D 炫彩喷涂工艺，重 1.79kg，厚 17.9mm。搭载 RTX4060 独立显卡，配备 8GB 128bit 17Gbps GDDR6 显存，115W 功耗设计，采用全新立体散热系统，12mm 超大直径 3D 复合隧道式热管，大幅提升散热效率。荣耀 MagicBook Pro 16 独显版搭载 Ultra5 125H 处理器，24GB+1TB 内存和存储组合。

屏幕方面，荣耀 MagicBook Pro 16 独显版采用 3K 165Hz 的 IPS 屏幕，93% 屏占比，色深为 10bit，3ms 屏幕响应时间，峰值亮度为 500 尼特，DCI-P3 色域为 100%，支持荣耀绿洲护眼，拥有 VESA DisplayHDR 400 和莱茵护眼认证。

荣耀 MagicBook Pro 16 独显版还搭载专业音箱级六扬声器，采用自研空间音频渲染引擎，支持 AI YOYO 助理、AI 超级工作台。

接口方面，荣耀 MagicBook Pro 16 独显版配备 Thunderboltm 4 接口，全功能 USB-C 接口 USB-A 3.2 Gen1 双接口，HDMI2.1-TMDS 接口，3.5mm 耳机麦克风二合一接口，200W 电源适配器接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。