微软列举 Win11 十大优势，吸引 Win10 用户升级

IT之家 5 月 28 日消息，微软公司悄然更新官方支持页面，提醒 Windows 10 用户相关支持将于明年 10 月结束，并敦促其尽快升级到 Windows 11 系统。

微软官方宣传 Windows 11 优势

微软还发布了一份对比表，凸显 Windows 11 相对于 Windows 10 的优势，IT之家附上相关内容如下：

新界面

Windows 11 更赏心悦目，便于使用。我们沿袭了 Windows 10 的最佳元素，并对其进行了改进，旨在打造舒适的工作和娱乐环境。

接近时唤醒。离开时锁定。

Windows 11 可以在你靠近时自动唤醒，离开时自动锁定。

智能应用控制

智能应用控制为 Windows 11 所独有。该功能仅允许安装具有良好评价的应用，从而提供了一层安全保障。仅在最新版本的 Windows 11 上提供。

无缝再连接

如果将 PC 连接到外部显示器，Windows 11 可以在你离开、返回和重新连接时记住这些窗口的位置。此功能是 Windows 11 独有的新功能。

实时字幕

可以通过 Windows 11 的实时字幕功能，将呼入音频中的语音（例如通过 Microsoft Teams 呼叫呼入的语音）转录为字幕。

语音讲述人

自己阅读，或是由系统读给你听？ “语音讲述人”功能可以将文本转化为语音。

Windows 录音室效果

背景模糊、眼神交流、语音聚焦与自动取景。效果更佳的视频通话正在等你前来体验。

控制器栏

仅使用控制器栏即可跳转回上次畅玩的游戏或开启全新游戏。仅 Windows 11 支持此功能。

Auto HDR

Auto HDR 增加了新旧游戏可以呈现的颜色范围。此全新校准应用仅支持 Windows 11，能够让颜色控制得到增强。

小组件

小组件是 Windows 11 的全新功能。它能够使你需要关注的所有标签内容时刻呈现最新信息，无论是日程、天气、股市、体育，乃至名人八卦均不在话下。

Windows 11 弃用支持 / 移除的功能

微软目前推荐用户使用 Windows 11 系统，自然没有列出仅限于 Windows 10 系统的功能 / 特性，根据微软支持页面，Windows 11 系统过时或移除的功能 / 特性如下：

开始菜单实时磁贴

任务栏无法再移动到侧面或顶部。

文件资源管理器缺少保存搜索的选项。

桌面壁纸不再同步。

Internet Explorer 被带有 IE 模式的 Microsoft Edge 取代。

Windows 11 还需注意推荐内容

另外还需要注意的一点是，微软在 Windows 11 系统中植入了更多的推广内容，邀请用户使用其产品和服务，以下是一份不完整的清单：

锁屏可能会显示广告。

设置主页 会显示 Microsoft 365 和其他订阅服务（如 Game Pass）的广告。

“获取帮助”会显示广告。

天气应用程序显示广告和 MSN 内容；再次被删除。

开始菜单中“推荐”下的应用程序促销。

一些弹出式广告，例如为必应做广告。

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