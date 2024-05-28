微软 Win11“高级粘贴”初上手：复制 C++ 代码，可粘贴为 Python 代码

IT之家 5 月 28 日消息，微软公司今年 4 月预告将为 Windows 10、Windows 11 系统上的 PowerToys 新增 AI 功能--高级粘贴（Advanced Paste）功能，从剪贴板复制的代码片段可以转换成用户喜欢的编程语言。

IT之家附上一个例子如下：用户复制了一段 C++ 代码，想要转换为 Python，那么高级粘贴功能就能帮你实现。

微软在 Build 2024 开发者大会上介绍了该功能，是使用 PowerToys 将 XML 快速转换成 JSON 的，微软表示未来可以将任何主流编程语言转换成用户喜欢的代码。

不过有一点需要注意的是，高级粘贴功能需要用户的 OpenAI API 密钥。添加 OpenAI 密钥后，用户可以通过复制代码片段并按下 Windows 键 + Shift + V 快捷键来尝试 Windows 11 中的人工智能功能。

如下截图所示，该键盘快捷键会弹出一个预览窗口，其中有三个默认选项：粘贴为纯文本 (Ctrl+1)、粘贴为 markdown (Ctrl+2) 和粘贴为 JSON (Ctrl+3)。

该还能让你查看剪贴板历史记录，比 Windows 内置的剪贴板历史记录先进得多。要在复制后转换代码，可以在神奇搜索栏中输入 "粘贴为（x 语言）" 命令。这将使用 OpenAI 的 ChatGPT-4o 转换代码。例如，您可以输入 "paste as Python"，将复制的 C++ 代码转换为 Python。

如下截图所示，PowerToys 还会生成一个预览窗口，供用户查看代码。

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