微软开源字体 Cascadia Code 获 2404.23 版更新：新增两款字形变体、添加更多计算符号

IT之家 5 月 28 日消息，微软在 2019 年 9 月推出了 Cascadia Code 开源等宽字体，这款字体据称是与 Windows Terminal 共同开发，官方建议将其用于相关终端及 VS / VS Code 等产品中使用。

目前微软为这款字体推出了 2404.23 版本，这是该字体自三年前发布 2111.01 版本以来的第一次重大版本更新，该版本主要添加了对象限、六分仪、八分仪、大型字体、更多传统计算符号和 Cascadia Code NF / Cascadia Mono NF 两款字形变体。

据介绍，Cascadia Code NF 和 Cascadia Mono NF 是 Cascadia Code 的原生 “Nerd Font” 变体，包含截至 2024 年 4 月的最新 Nerd Font 字形。且每个字形都与字体家族中的其余部分兼容，相对美观大方。

此外，系列字体均支持编程连字（Programming Ligatures）功能，用户可以在编写代码的时候通过组合字符创建新的字形，能够有效提升代码的可读性。

IT之家附项目 GitHub 地址如下，感兴趣的小伙伴们可以点此链接访问。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。