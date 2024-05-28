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微软公布 Win11 24H2 IoT LTSC 最低要求：TPM2.0、4GB 内存、64GB SSD

2024/5/28 9:28:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 28 日消息，微软官方于 5 月 23 日更新支持文档，明确运行 Windows 11 24H2 LTSC  IoT 最低系统要求为 TPM 2.0，UEFI with Secure Boot，至少 4GB 内存和 64GB 的存储空间。

不过，如果安装 Windows 11 IoT（物联网）LTSC 企业版，TPM 芯片和 UEFI with Secure Boot 现在是可选项。

IT之家附上 Windows 11 IoT 企业版 LTSC 配置要求如下：


组件		首选
最低要求		可选
最低要求
Processor¹1 GHz、2 核1 GHz、2 核
系统内存4 GB2 GB
存储大小64 GB16 GB
存储类型固态硬盘 （SSD）固态硬盘 （SSD） 硬盘驱动器 （HDD）
混合硬盘驱动器 （SSHD）

闪存 （eMMC，SD，USB）
系统固件UEFIBIOS
TPMTPM 2.0可选
安全启动Enabled可选
DirectXDirectX 12DirectX 10 / 无
显示器9 英寸对角
线 720p HD		自定义大小 / 可选

Windows 11 IoT 企业版（非 LTSC）配置要求如下:



组件
首选
最低要求		21H2、22H2、23H2
可选
最低要求		24H2 或更高版本
的可选
最低要求
Processor¹1 GHz、2 核1 GHz、2 核1 GHz、2 核
系统内存4 GB4 GB4 GB
存储大小64 GB64 GB64 GB
存储类型固态硬盘 （SSD）固态硬盘 （SSD） 硬盘驱动器 （HDD）
混合硬盘驱动器 （SSHD）

闪存 （eMMC，SD，USB）		固态硬盘 （SSD） 硬盘驱动器 （HDD）
混合硬盘驱动器 （SSHD）

闪存 （eMMC，SD，USB）
系统固件UEFIUEFIBIOS
TPMTPM 2.0TPM 2.0可选
安全启动Enabled可选可选
DirectXDirectX 12DirectX 12DirectX 10 / 无
显示器9 英寸对角
线 720p HD		自定义大小 / 可选自定义大小 / 可选

微软还公布了可选最低要求，IT之家附上官方介绍如下：

Windows IoT 企业版可选最低要求是为设备制造商在构建专用设备时使用的，它提供特选的“设备类似”体验。

其中一些可选最低要求（例如较低的存储要求）需要在整个设备的整个生命周期内进行额外的监视和管理，以防止由于服务或数据文件的增长而完全使用存储。

在分发之前，必须完全验证所选配置是否满足专用设备在其生存期内的需求。

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关键词：微软Win11

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