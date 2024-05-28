“卖船神教游戏”《星际公民》众筹金额超过 7 亿美元

IT之家 5 月 28 日消息，《星际公民》是著名的“卖船神教”众筹游戏，本作需要花费真金白银购买飞船后才能游玩，游戏开发商 CIG（Cloud Imperium Games）也通过这种卖船方式获利甚丰。

▲ 玩家需要前往《星际公民》的“Pledge Store”商店购买飞船后才能游玩本作

▲ 游戏中的飞船

CIG 今天更新众筹追踪器页面，表示已成功筹集到 7 亿美元（IT之家备注：当前约 50.82 亿元人民币），IT之家在此简单回顾下这款游戏的筹款记录：

2011 年游戏立项

2012 年 10 月，「星际公民」发起众筹，仅十天获得了 200 万美元

2015 年 12 月，众筹金额突破 1 亿美元

2016 年 11 月，众筹金额突破 2 亿美元

2020 年 6 月，众筹金额突破 3 亿美元

2021 年 11 月，众筹金额突破 4 亿美元

2022 年 9 月，众筹金额突破 5 亿美元

2023 年 8 月，众筹金额突破 6 亿美元

2024 年 5 月，众筹金额突破 7 亿美元

这款“史上众筹金额最大的游戏”已开发了 13 年，但是这款游戏（网游版）1.0 版本发售日依然遥遥无期，而单机游戏版《星际公民：42 中队》此前官方宣称已“功能完整”，正进入“专注于优化和微调游戏体验的各个方面”阶段，但并未公布具体上线日期。

相关阅读：

《开发 9 年后，众筹游戏〈星际公民：42 中队〉已“功能完整”但发售依然遥遥无期》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。