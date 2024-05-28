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微软 OneNote 正式整合“便笺”功能，可将笔记快速固定至 Windows 桌面

2024/5/28 7:14:25 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 28 日消息，微软从今年 2 月起开始将此前 Windows 系统自带的“便笺（Sticky Note ）”应用的功能整合入 OneNote 应用中，允许用户直接在桌面中创建书写 OneNote“便笺”，而无须专门打开 OneNote 应用。

目前微软宣布相关功能已经迈入正式阶段，所有 Windows 用户都可以试用最新的 OneNote 应用体验相关功能。

据介绍，OneNote 自带的“便笺”功能相对于传统 Windows “便笺”最明显的变化是采用了紫色的图标和界面色调，与 OneNote 的主题色相似

除此之外，改版后的“便笺”应用还引入了“最近的笔记”板块以及右上角的搜索框，用户可以通过搜索关键字来找到自己所需的笔记。

IT之家同时注意到，用户也可以在 OneNote 笔记本中看到新的“便笺”按钮，用户可以点击相关按钮将相关笔记直接固定在 Windows 桌面中，从而免去打开 OneNote 应用的等待过程。

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关键词：微软OneNote

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