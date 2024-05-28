支持“无手柄玩法”，VR 卡牌游戏《Demeo》登陆苹果 Vision Pro 头显

IT之家 5 月 28 日消息，Resolution Games 工作室去年 9 月官宣之后，今天正式宣布旗下卡牌游戏《Demeo》上架苹果 visionOS 应用商店。

IT之家注：《Demeo》是一款跨平台多人组队策略冒险卡牌游戏，玩家进入一个怪物出没的黑暗世界，可以选择各种角色，从重装甲骑士到弓箭手，当然还有法师。模仿经典的棋盘游戏体验，玩家可以通过掷骰子，来达成各种攻击，防御加成或负面的影响。

《Demeo》于 2021 年在 Oculus Quest 上发布，随后于 2023 年移植到 PlayStation 5 和 PlayStation VR 2 上。现在，苹果 Vision Pro 的用户也可以体验这款游戏了。

Resolution Games 首席执行官兼创始人 Tommy Palm 说：“我们很高兴能将完整的 Demeo 游戏带到 Apple Vision Pro 上，并针对该设备强大的手部和眼部追踪功能对游戏进行了优化，以获得令人难以置信的游戏体验”。

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