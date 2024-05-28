游戏《勇者斗恶龙 10 离线版》发售：DLC 同步推出，索尼 PSN 售 399 港币起

IT之家 5 月 28 日消息，《勇者斗恶龙 10 离线版》目前已经正式发售，本作登陆 Steam、PS4、PS5 平台，自带简繁中文，玩家也可以下载 DEMO 版本试玩游戏，IT之家整理价格信息如下：

PSN 港服：399 港币（IT之家备注：当前约 369 元人民币）起

Steam 日服：8580 日元（当前约 396 元人民币）起，本作在 Steam 平台仅上线日服

此外，本作大型 DLC “沉睡的勇者与引导的盟友”已与本体同步推出，不过该 DLC 在 Steam 平台同样仅于日服出售，价格为 4400 日元（当前约 203 元人民币）；索尼 PSN 平台截至IT之家发稿还未上线。

在该 DLC 中，主角的冒险舞台是位于雅斯特露琪亚中央的“冷达西亚大地”，玩家可在和本体面积匹敌的广阔的地图中探索并与各种人物相遇，全新伙伴“勇者公主安露西亚”也会加入队伍，DLC 附带于本体豪华版当中，玩家也可单独购买。

据介绍，《勇者斗恶龙 10 离线版》是基于大型多人在线游戏《勇者斗恶龙 10》制作的单人游戏版本，在本作中，冒险的舞台是人类与五种族生活的广阔世界“雅斯特露琪亚”，主角将游历五个种族居住的各个大陆，玩家扮演的主角们将与五位伙伴一起踏上旅程，拯救逐渐被魔瘴侵蚀的世界。

IT之家注意到，玩家可以在试玩版中从游戏开头游玩到“转生为五个种族之一”并踏上旅程的故事为止，转生时可以从五个种族中任选其一，试玩版进度可继承至正式版，不过中文版无法继承日文版的进度资料。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。