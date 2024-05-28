微软邮件应用 Outlook Lite 扩充技能：现支持收发 SMS 短信

IT之家 5 月 28 日消息，微软公司今天发布新闻稿，升级 Outlook Lite 服务让其支持 SMS 短信。微软表示用户现在使用 Outlook Lite 应用程序，可以同时管理电子邮件和 SMS 短信，便于集中管理通信渠道。

微软表示新版 Outlook Lite 具备如下特性：

直接从应用读取、编写和发送短信。

将邮件整理为有用的类别 (交易、促销、个人)。

使用短信共享你喜欢的文章或附近的位置，并在使用应用时与其他人互动。

最新版 Outlook Lite 底部新增了“SMS”的标签图标，用户点击并授予相关权限之后，就可以使用该应用收发短信了。微软将提供以下功能，为全球用户带来更好的短信体验：

与电子邮件、日历和通讯录更紧密地集成

信息云备份

增强的安全功能

IT之家附上微软 Outlook Lite 官方介绍如下：

为手机设计的具有快速性能的电子邮件管理。Microsoft Outlook Lite 在小型应用中引入了你最喜爱的电子邮件、日历和联系人功能，经过优化，可在资源不足的手机上工作。在 Outlook Lite 的帮助下跟踪收件箱、与联系人保持联系并避开垃圾邮件。在任何网络上快速轻松地执行更多操作。

Microsoft Outlook Lite 是满足你所有需求的电子邮件管理器。使用 Outlook Lite 在外出时访问和发送电子邮件、安排和预订会议，并将收件箱全部组织在一个位置。Outlook Lite 专为较小的手机存储而构建，针对你的需求进行了优化，专为你而设计。

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