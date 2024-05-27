华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版将带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”

IT之家 5 月 27 日消息，华为余承东今日发文称，问界新 M7 Max 焕新版将为大家带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”，5 月 31 日 19:30 发布会揭晓。

预热海报显示，问界新 M7 Max 焕新版搭载全新星环散射体，支持空间音频功能，号称“打造全家人的移动音乐厅”。

IT之家注意到，问界 M7 焕新版赤茶橘内饰此前已经曝光，中控台上配有问界 M9 汽车同款星环散射体 —— 施罗德散射高音单元，支持配合音乐旋律主题灯光律动；从配图来看，新车的座椅还采用了 M9 同款材质的舒云座椅。

此外，问界新 M7 Max 焕新版新增星际蓝车漆，新车前脸为上下格栅的造型设计，采用当下流行的贯穿式 LED 日行灯，可选装封闭式前保险杠。新车长宽高为 5020*1945*1760mm，轴距为 2820mm，搭载 M9 同款 192 线激光雷达。

IT之家附各版本预售价：

M7 Max 五座后驱智驾版

焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

焕新版预售价 33.8 万元起

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