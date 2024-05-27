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华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版将带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”

2024/5/27 9:02:36 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 27 日消息，华为余承东今日发文称，问界新 M7 Max 焕新版将为大家带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”，5 月 31 日 19:30 发布会揭晓。

预热海报显示，问界新 M7 Max 焕新版搭载全新星环散射体，支持空间音频功能，号称“打造全家人的移动音乐厅”。

IT之家注意到，问界 M7 焕新版赤茶橘内饰此前已经曝光，中控台上配有问界 M9 汽车同款星环散射体 —— 施罗德散射高音单元，支持配合音乐旋律主题灯光律动；从配图来看，新车的座椅还采用了 M9 同款材质的舒云座椅。

图源网络

此外，问界新 M7 Max 焕新版新增星际蓝车漆，新车前脸为上下格栅的造型设计，采用当下流行的贯穿式 LED 日行灯，可选装封闭式前保险杠。新车长宽高为 5020*1945*1760mm，轴距为 2820mm，搭载 M9 同款 192 线激光雷达。

IT之家附各版本预售价：

M7 Max 五座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 33.8 万元起

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关键词：华为余承东问界M7

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