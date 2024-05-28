育碧《彩虹六号：围攻》推出月度订阅服务，引起大量玩家吐槽

IT之家 5 月 28 日消息，自从订阅制兴起后，大多数热门游戏最终都会进行试水，例如《GTA Online》和《辐射 76》，现在看来《彩虹六号：围攻》也已经加入了这一行列。

根据育碧介绍，每月只需 10 美元（IT之家备注：当前约 73 元人民币），你就可以获得“R6 会员资格”，其中包含高级通行证（解锁 10 级）、限时奖励等。

订阅后可立即获得：战斗通行证并立升 10 级、1 个 Bravo 组合包

每个月的 28 日可额外获得：包含 1 个传奇物品和 1 个史诗级捆绑包的新外观（首期将于 6 月 28 日开始）

每月续费当天可获得：额外 10 级战斗通行证等级提升、1 个 Bravo 组合包。

尴尬的是，这个“不算慷慨”的 R6 订阅并没有受到太多玩家好评。最尴尬的是，育碧在 2024 年曼彻斯特 BLAST R6 Major 电竞赛事期间播放了一段有关 R6 会员的宣传视频，却引来了玩家一片嘘声。

《彩虹六号：围攻》目前已经支持在 PC、Xbox One、Xbox Series X / S、PS4 和 PS5 平台上游玩，玩家将能够从 6 月 11 日起订阅 R6 会员，新赛季应该也会在同一时间开始。

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