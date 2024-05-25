育碧免费 FPS《不羁联盟》获 IGN 7 分评价“该有都有的罐头游戏”

IT之家 5 月 25 日消息，育碧免费多人 FPS 游戏《不羁联盟（XDefiant）》已于 5 月 21 日正式开服，PlayStation 5、 Xbox Series S|X 和 PC（育碧商城）平台的玩家都可以参与竞技。

目前本作媒体评分已经解禁，Metacritic 平台用户评分为 5.3 分，IGN 给这款游戏打出了 7 分评价，认为本作延续了育碧一贯以来“罐头游戏”的传统。

这是一款融合了育碧多个系列要素的街机风格竞技场射击游戏，但却很难真正脱颖而出，玩家可以在游戏中感受到《使命召唤》《守望先锋》等作品的影子，很显然《不羁联盟》正以同样的‘接地气’设计追求同样的成功。

游戏的射击机制较佳，不同武器均有不同的手感，用户可以充分利用枪械与职业特性获得不同的竞技体验，即使是用户死亡了也不会感到沮丧，因为玩家能够会在几秒钟内重新回到游戏中。

《不羁联盟》是一款免费游戏，所以本作自然通过内购来盈利，游戏内购项目售价与《堡垒之夜》《使命召唤》等作接近，大部分产品价格在 8-10 美元（IT之家备注：当前约 58 - 73 元人民币）左右。

不过整体而言，虽然这款作品有着比较优秀的基础，但这款游戏本质上就是育碧版的《使命召唤》或《守望先锋》，基本是一款该有都有的“罐头游戏”，但是没有什么特色，而且游戏理念有些相互矛盾，种种问题使得本作难以在一众竞品中脱颖而出，希望本作有时间开辟自己的利基市场。