育碧承诺《不羁联盟》绝不包含任何“数值付费”内容，非常重视游戏公平

IT之家 5 月 21 日消息，育碧免费射击游戏《不羁联盟》（XDefiant）将于明天（5 月 22 日）凌晨 1 点正式推出，登陆 Xbox Series S|X、索尼 PlayStation 5 以及 PC 平台。

育碧此前曾宣布将不会在《不羁联盟》休闲模式中使用基于玩家技术的匹配系统（SBMM），这是为了说服备受《使命召唤》等游戏中类似系统困扰的玩家来尝试这款新作品。

育碧还承诺，《不羁联盟》绝不会包含任何“Pay-to-Win”的游戏内容或功能。开发团队表示：“任何会影响游戏玩法的可购买内容都将可以通过游戏内挑战来解锁，以确保我们社区的公平竞争。”

《不羁联盟》虽然也将包括赛季通行证，但其中包括的内容将主要为外观饰品，包括角色皮肤、武器皮肤、MVP 玩家动画、玩家名牌和表情包等。

育碧还提到，“我们的目标是提供令人惊叹的定制选项，奖励您在游戏中投入的所有比赛、胜利甚至失败。当你选择再来一局时，你的是所有时间和精力都将能够在战斗通行证中或完成挑战解锁内容。”

对于游戏外观可能会对游戏平衡产生影响的问题（IT之家注：例如《使命召唤》就曾推出多款“隐身”皮肤），育碧表示：

我们知道这是一个重要的话题。这是一个需要反思和仔细评估的话题。随着《不羁联盟》的发展，我们将听取各位的反馈、进行玩家调查并关注游戏内玩家数据，不断评估以确保我们提供公平且具有吸引力的定制选项。

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