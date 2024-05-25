育碧游戏《勇敢的心：叶落归根》现已登陆 Steam 平台，国区 75 元

IT之家 5 月 25 日消息，育碧《勇敢的心》续作《勇敢的心：叶落归根》现已登陆 PC、Xbox、PlayStation 以及任天堂 Switch 平台，Steam 国区为 75 元人民币，支持中文。这款游戏此前已上线 iOS 及 Android（Netflix 会员独占），现已覆盖全平台。

游戏以一战为背景，讲述了四名角色在战争的洪流中关于友谊、生存和牺牲的故事。前作中的忠实狗狗伙伴沃尔特也将在本作登场，帮助玩家一起解决难题。

IT之家注意到，这款游戏对于 PC 硬件的要求需要满足英特尔酷睿 i3-3220 、AMD FX-4300 及以上级别的处理器，搭配 GTX 950 2GB、RX 5500 XT 级别及以上的显卡。

关于这款游戏

随着《勇敢的心：世界大战》事件的推进，我们的故事中也会继续出现新面孔和老熟人。

在《勇敢的心：叶落归根》中，你将在探索、动作和解谜中扮演四个角色。

你将与勇敢的弗雷迪的兄弟詹姆斯一起，重温著名的哈莱姆地狱战士的故事。而跟随神秘飞行员乔治，你将凭借他出色的飞行技巧和智慧帮助盟军。你还能扮演恩斯特，一位不幸被卷入这场大战的德国潜水员。最后，你会再次与安娜一起，在她的旅途中尽力前行，尽可能多地拯救生命。

- 动画图像小说式的冒险。从幽深的大海到狂暴的天空，再到西线的战壕，你将沉浸在独特的艺术氛围和感人的情感体验之中。

- 扮演四位无名英雄。他们的命运相互交织，你需要帮助这些角色和他们忠实的狗伙伴在可怕的战壕中生存下来。

- 探索、动作和解谜交织。在故事推进的同时，你将体验到不同的玩法，解决谜题、在敌方阵线中潜行、飞跃混乱、治愈伤者，甚至还能弹奏音乐。

- 在一战中存活下来。在这个虚构的故事中，你将重温历史地点和第一次世界大战中的战争。

- 从海上进入日德兰海战的中心，重温默兹–阿尔贡战役，体验期待已久的休战期。

- 了解更多第一次世界大战的史实和真实照片，它们为这动荡时期的关键事件提供了诸多详细信息，尤其是哈莱姆地狱战士。这不只是一个游戏，这是一段栩栩如生的交互历史。

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