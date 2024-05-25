育碧游戏新纪录，《不羁联盟》2.5 小时内独立玩家数突破 100 万人

IT之家 5 月 25 日消息，育碧免费多人 FPS 游戏《不羁联盟（XDefiant）》已于 5 月 22 日正式上线，PlayStation 5、 Xbox Series S|X 和 PC（育碧商城）平台的玩家均可参与竞技。

Insider Gaming 表示，《不羁联盟》在上线后 2 个半小时内就吸引到了 100 万独立玩家，这意味着它成为育碧史上最快一款突破 100 万独立玩家的游戏。

此外，消息人士称《不羁联盟》上线当天有 50 万玩家同时在线，不过由于服务器问题有很多玩家一直在排队，而这些问题在游戏上线大约 8 到 10 个小时后就得到了解决。

当然，玩家数也是一直处于增长状态的，截至发稿时《不羁联盟》已经拥有超过 300 万独立玩家和全平台约 30 万的同时在线玩家。

作为参考，《Apex 英雄》在 PlayStation 4、Xbox One 和 PC 上线后约 8 小时达成了 100 万独立玩家里程碑，24 小时内积累了 250 万玩家。

当然，这毕竟是一款免费游戏，其成功与否虽然有部分取决于玩家数量，但更取决于它在游戏中能售出多少通行证和饰品。

Tom Henderson 指出，与市场上的其他同类游戏相比，《不羁联盟》通行证性价比更高，但游戏内饰品的价格却有点高，这也是大部分玩家都认同的一种说法。

目前《不羁联盟》季前赛已经开始，预计将持续 6 周，季前赛有 5 个派系、14 张地图、5 种模式、24 种武器和 44 种附件。IT之家注：季前赛完成后将进入正常赛季，每个正常赛季为 3 个月，每个赛季都将推出新的武器、地图、事件和派系，游戏第一年将推出 4 个新派系、12 种新武器和 12 张新地图。

根据育碧公布的路线图，《不羁联盟》今年将引入排位和自定义模式，还将推出新的竞技场和进度模式、新手欢迎名单、练习区，并将带来持续的反作弊改进。此外，游戏今年还将包括四个赛季，每个赛季都有三种新武器、三张新地图、90 个战斗通行证等级和一个新派系。第一年新增的四个派系代号为 Ruby、Buzz、Orchard 和 Horde。

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