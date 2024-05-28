2024 英特尔 On 技术创新大会定档 9 月 24~25 日，有望推出 GNR-AP 至强处理器

IT之家 5 月 28 日消息，根据英特尔官网页面，2024 英特尔 On 技术创新大会（Intel Innovation 2024）将于当地时间 9 月 24~25 日在美国加利福尼亚州圣何塞举行。

本次大会的具体开幕时间是北京时间 9 月 25 日上午 9 时 33 分（官网如此）。

在 2023 年 9 月举行的上届 On 技术创新大会中，英特尔预览了第五代至强可扩展处理器和第一代酷睿 Ultra 处理器，并展示了基于 UCIe 规范的测试芯片封装。

台媒 Benchlife.Info 表示，英特尔将在 2024 英特尔 On 技术创新大会上发布代号 Granite Rapids-AP 的高核心数量英特尔至强 6 性能核处理器。

英特尔官方目前仅是笼统表示代号 Sierra Forest 的至强 6 能效核处理器将在下月底前发布，Granite Rapids 将“紧随其后推出”，并未确认这两系列处理器 -SP 和 -AP 版本的具体官宣时间。

根据IT之家目前掌握到的信息，Granite Rapids-AP 处理器将包含 3 个基于 Intel 3 制程的计算模块和 2 个 HSIO 模块，最高阶型号拥有约 120 个核心。

Granite Rapids-AP 将采用 LGA 7529 插槽，支持 12 通道内存。

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