至强新命名方案曝光？英特尔 Xeon 6766E 处理器现身 Geekbench 数据库

IT之家 5 月 23 日消息，今日一款名为英特尔至强 6766E 的处理器现身 Geekbench 基准测试数据库。

该测试样本的拓扑数据显示，受测系统为双路结构，共 288 核心。

结合下方的缓存数据，可判断受测平台搭载了两颗采用 LGA 4710 插槽的 144 核心 “Sierra Forest-SP”处理器。

如果这条测试成绩为真，Xeon 6766E 预计将成为 Sierra Forest-SP 系列至强处理器的旗舰型号。

有趣的是，该受测系统仅配备了约 32GB 的内存，明显未能填满双路 Sierra Forest-SP 处理器合计的 16 条内存通道。

英特尔在 4 月的 Intel Vision 2024 大会上宣布对至强处理器进行品牌更新。

即将发布的 Sierra Forest 和 Granite Rapids 处理器将隶属至强 6 家族，但尚未正式公布这些处理器具体型号的命名方案。

目前看来至强 6 处理器的型号名称有望采用 Xeon 6XXXP 或 6XXXE 的格式，6 代表该处理器的世代，尾部的 P 或者 E 表示该处理器基于性能核还是能效核。

IT之家早前报道中曾提到，英特尔 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）计划在 2024 年台北国际电脑展的主题演讲上分享“英特尔至强处理器如何提供卓越的每瓦效能效率”。

届时有望正式发布代号“Sierra Forest”的至强 6 能效核处理器。

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