Steam“开放世界生存制作游戏节”开启：《幻兽帕鲁》 97.2 元、《无人深空》87.5 元等

IT之家 5 月 28 日消息，Steam 平台即日起开启“开放世界生存制作游戏节”活动，号称是“为了那些能够打造一方天地的游戏而设”，活动主要涉及各种沙盒类生存游戏，包含《幻兽帕鲁》《往日不再》《无人深空》《森林》等作品迎来折扣。

据介绍，本次“开放世界生存制作游戏节”将于太平洋时间 6 月 3 日上午 10 点结束（北京时间 4 日凌晨 1 点结束），Steam 点数商店还上架了三款免费物品，分别是“RICHIOUS GEM”动画贴纸、“NAILED IT”头像边框、“SURVIVIN' AND THRIVIN”动画头像，IT之家附商店地址如下：点此访问

IT之家整理游戏售价信息如下：

《腐蚀（RUST）》原价 136 元，5 折后 68 元

《Sons of the Forest》原价 108 元，7 折后 75.6 元

《往日不再》原价 345 元，2.5 折后 86.25 元

《Planet Crafter》原价 92 元，7 折后 64.4 元

《无人深空》原价 175 元，5 折后 87.5 元

《森林》原价 70 元，2.5 折后 17.5 元

《幻兽帕鲁》原价 108 元，9 折后 97.2 元

《方舟：生存飞升》原价 378 元，6.6 折后 251.2 元

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