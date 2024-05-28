2024《英雄联盟》LPL 夏季赛赛程公布：6 月 1 日开赛，定组赛采用无畏征召模式

IT之家 5 月 28 日消息，《英雄联盟》2024 LPL 夏季赛将于 6 月 1 日正式开启，引入全新赛制，包括 3 个赛事阶段在内的 4 个阶段，将 17 支战队分为四个小组，其中定组赛阶段采用无畏征召（全局 BP）模式。IT之家附分组情况如下：

A 组：JDG、FPX、TT、EDG

B 组：BLG、WE、LGD、RNG

C 组：TES、LNG、OMG、RA

D 组：NIP、WBG、AL、IG、UP

2024 LPL 夏季赛常规赛将于 6 月 1 日- 6 月 29 日举行，定组赛采用无畏征召模式，四个小组通过双循环 BO3 确定组内排名，每个小组后两名进入涅槃组，其余排名靠前的队伍进入登峰组。

定组赛阶段

本阶段采用无畏征召（全局 BP）模式，A、B、C、D 四个小组通过双循环 BO3 确定组内排名后，每个小组后两名，进入乙组，而其余排名靠前的 9 支队伍，进入甲组。

无畏征召模式：己方队伍在同一局 BO3 已完成对局中，使用过的英雄将无法再次选用。

组内赛阶段

本阶段采用竞技征召模式，在甲、乙两组分别完成组内单循环 BO3 后，乙组排名后 4 名的队伍将直接备战 2025 赛季，甲组排名前 7 名的队伍则锁定季后赛名额，前两名更是直接身披复活甲。

而中间排名的 6 支队伍（甲组后 2 名和乙组前 4 名）将进入下一阶段的抢位赛。

抢位赛阶段

本阶段采用竞技征召模式，在 BO5 单败赛制下，6 支队伍两两对决，生死一线，争夺最后 3 张季后赛门票。

最终，角逐出的前 10 名队伍将在季后赛向 LPL 联赛冠军奖杯银龙杯发起最后的冲击。

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