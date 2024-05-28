微信青少年模式升级，新增视频号适龄内容分级设置

IT之家 5 月 28 日消息，微信针对青少年模式进行升级，推出视频号适龄内容分级设置功能，家长可设置视频号功能内青少年允许访问的内容及范围。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式打开路径

IT之家整理开启微信青少年模式后详情如下：

时长限制与宵禁

青少年用户累计使用视频号满 40 分钟后，需要监护人输入密码才可延长使用时间，并在每日晚 22 时至次日早 6 时期间无法使用视频号服务，如需使用须经监护人授权。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式视频号使用限制

监护人授权功能

用户可在青少年模式中绑定微信青少年模式的监护人，未成年人可向监护人发起特定公众号文章、小程序、链接临时访问申请，监护人可远程进行同意授权。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式监护人授权

消费限额与访问限制

微信支付在该模式下会隐藏 Q 币充值、微粒贷、理财通、信用卡的入口。看一看、附近的人、微信豆，以及所有的小游戏，均为默认不可访问状态，且无法进行设置修改。官方称该模式下的微信是一个“纯享版”聊天工具。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式功能访问限制

监护人还可以在该模式中设置微信支付的限额，完成设置后，青少年使用微信支付时，将会受到额度限制。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式支付限额功能

青少年内容分级

青少年模式下，家长可设置视频号不可访问，或者允许访问青少年内容。新增设置“出生年月”、“适龄内容”，可定向获取更适合的内容推荐。

▲ 图源微信官方公众号：青少年模式视频号内容分级功能

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