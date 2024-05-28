京东 618 宣布 5 月 31 日晚 8 点开启，消费者每天能领 20 元额外补贴

IT之家 5 月 28 日消息，在 2024 年京东 618 启动发布会上，京东集团 CEO 许冉表示，未来的零售业竞争是供应链的竞争，更是技术与服务的竞争。

她表示，京东目前约有 6 亿活跃购买用户、超 2 万名京东客服、数十万京东快递小哥，据称，京东的收入和净利润大幅超过市场预期，通过不断地优化用户体验，用户指标得到了很好的提升，活跃用户数两个季度保持了同比双位数增长，低线城市用户数量也有显著的提升。

她还提到，过去这一年，京东推出的百亿补贴，累计用户数已经过亿，不收坑位费的京东采销直播已经获得了上亿人次的观看。

许冉还提到，面向未来 20 年的 35711 梦想，今年是开局之年，对京东来说是全新的开始，但是不论过去现在还是未来，为用户提供极致的消费体验都是京东的追求。

IT之家注：京东在去年 6 月 18 日面向全员发布的公开信中提出了“35711”梦想，即：20 年后，京东能有 3 家收入过万亿，净利润过 700 亿的公司；5 家进入世界 500 强的公司；7 家从零做起市值不低于 1000 亿的上市公司；能为国家缴纳 1000 亿税收；提供超过 100 万就业岗位。

据介绍，截至一季度末，京东的供应链基础设施资产规模达 1541 亿元，库存周转天数降至 29 天，扎实的供应链支撑了京东的良性增长，也帮助商家实现高质量增长，为百万商家提供行业里最大力度的让利和支持，还与众多头部企业包括美的、联想等签订数百亿及上千亿销售目标。

今年京东 618，京东希望帮助超 15 万个中小商家实现销售增长超 50%；销售过百万商家，数量增长超 100%，据称，京东通过春晓计划吸引了第三方商家数量破百万，第三方商家商品 SKU 数量增长超过 100%。

在今天的发布会上，京东公布了今年 618 的“新玩法”。据介绍，京东 618 今年从 5 月 31 日晚 8 点开启，将提供百亿补贴、便宜包邮等活动，消费者每天还能领 20 元额外补贴，还将重磅推出“2 元包邮活动”，提供百万份 2 元福利品。此外，京东还将携手湖南卫视联合打造“京东 618 开心夜活动”，为消费者带来重磅实物福利及数亿红包。其他方面，京东还将联合众多品牌总裁及“总裁 AI 数字人”以直播形式带来“总裁价”，例如爆款商品 1 元起、5 折低价等福利。

其他方面，今年 618 京东 85% 以上的商品支持“价保”，同时京东 97% 的自营商品和 75% 的第三方商家店铺均支持“免费上门退换”。

此外，全新升级的“京东秒送”也将携手超 50 万家实体门店，为消费者提供最快 9 分钟送达的即时零售服务；还有超 2 万名京东客服也将为消费者提供 7x24 小时全天候服务。

京东 618 无门槛红包、200-20 元补贴券：点此前往主会场（20 元补贴 31 日起可领）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。