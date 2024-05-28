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9499 元 → 6609 元：卡萨帝纯白 555L 双系统法式冰箱 618 发车

2024/5/28 14:56:02 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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卡萨帝 纯白系列 BCD-555WDGAU1 自由嵌入法式冰箱 555L 日常售价 9499 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 6609.05 元：

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* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，卡萨帝 纯白系列 BCD-555WDGAU1 多门冰箱，总容量为 555L，其中冷藏室 368L，冷冻室 187L。

此款冰箱采用双系统循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，不仅可以减少食材串味，而且制冷效率更高。

另外，冰箱采用双变频架构，综合耗电量仅为 0.79kwh，符合一级能效标准。

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