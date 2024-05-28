首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

2350 CVIA 高亮度：海信 Vidda C1 Pro 4K 三色激光投影仪 7999 元赠手柄

2024/5/28 17:02:12 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

海信 Vidda C1 Pro 4K 三色激光投影仪开售于 2023 年 10 月 31 日，发售价为 9499 元。

京东 618 大促期间，商品页面显示 31 日晚 20 点到手价为 7999 元：

京东海信 Vidda C1 Pro 投影 4K 三色激光 2350 CVIA 高亮度券后 7999 元领 400 元券

下单赠送 159 元游戏手柄，支持 1 年质保 + 180 天延保，支持 3 期免息。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

IT之家从产品页面获悉，Vidda C1 Pro 实测 2350ANSI / CVIA 高亮度、1700:1 的对比度，配合 4K 清晰度，可以投出 150 英寸以上巨幕。

Vidda C1 Pro 采用海信 LPU 三色激光引擎，搭载积分链匀光集成技术、微晶抗噪算法、多维动态消散斑解决方案等独家科技，还搭载了 JBL 定制的 HiFi 音响系统。

该投影仪搭载了 MT9669 旗舰芯片和 4GB 大内存，采用 Vidda 自研的 AI 技术，支持自动对焦、自动矫正、自动避障、双边自动入幕、防射眼等人性化功能，以及远近场语音控制。

京东海信 Vidda C1 Pro 投影 4K 三色激光 2350 CVIA 高亮度券后 7999 元领 400 元券


广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：投影仪

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用