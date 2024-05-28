2350 CVIA 高亮度：海信 Vidda C1 Pro 4K 三色激光投影仪 7999 元赠手柄

海信 Vidda C1 Pro 4K 三色激光投影仪开售于 2023 年 10 月 31 日，发售价为 9499 元。

京东 618 大促期间，商品页面显示 31 日晚 20 点到手价为 7999 元：

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IT之家从产品页面获悉，Vidda C1 Pro 实测 2350ANSI / CVIA 高亮度、1700:1 的对比度，配合 4K 清晰度，可以投出 150 英寸以上巨幕。

Vidda C1 Pro 采用海信 LPU 三色激光引擎，搭载积分链匀光集成技术、微晶抗噪算法、多维动态消散斑解决方案等独家科技，还搭载了 JBL 定制的 HiFi 音响系统。

该投影仪搭载了 MT9669 旗舰芯片和 4GB 大内存，采用 Vidda 自研的 AI 技术，支持自动对焦、自动矫正、自动避障、双边自动入幕、防射眼等人性化功能，以及远近场语音控制。

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