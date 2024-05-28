神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动

IT之家 5 月 28 日消息，据央视新闻消息，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2024 年 5 月 28 日 18 时 58 分，经过约 8.5 小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。航天员叶光富、李广苏已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。航天员叶光富再度漫步太空，航天员李广苏首次执行出舱活动任务。

按计划，神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

IT之家注意到，自北京时间 2024 年 4 月 26 日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十八号航天员乘组已在轨工作生活一个多月，神舟十八号航天员乘组将在空间站驻留约 6 个月。在轨期间，将开展空间科学与应用实验试验，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等工作。此外，他们还会开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。