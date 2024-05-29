微软发布 PowerToys 0.81.1：修复“高级粘贴” AI 功能 BUG

IT之家 5 月 29 日消息，微软今天面向 Windows 10、Windows 11 用户，将高级实用工具集 PowerToys 更新至 0.81.1，重点修复了“高级粘贴”功能上线后用户反馈的一些 BUG。

IT之家附上 PowerToys 0.81.1 完整更新日志内容如下：

修复了某些外部软件在未设置键盘快捷方式的情况下会触发“高级粘贴”的问题。

为“高级粘贴”添加了 GPO 规则，以禁止使用 AI 在线模型，并防止用户输入 API 密钥。

改进了“高级粘贴设置”和“OOBE”页面的说明，以明确人工智能的使用是选择性的，也可以不使用人工智能。

修正了“高级粘贴”设置页面 UX 显示的问题，即当 GPO 不允许使用剪贴板历史记录功能时，它可能会启用 / 禁用该功能。