微软 Teams Live Events“死缓”，为客户留更充裕时间升至 Town Hall

IT之家 5 月 29 日消息，微软于 2023 年 9 月宣布，将于 2024 年 9 月 30 日关闭 Teams 的在线会议服务 Live Events，不过官方今天宣布延期，但并未公布准确的延期时间。

IT之家翻译微软支持文档内容如下

通过和客户的沟通，我们了解到顺利过渡迁移到 Town Hall 功能是多么的重要。 我们致力于为客户提供尽可能多的便利和益处，让他们能够尝试、采用和实施 Town Hall，将其作为大型数字活动的目的地，并可以让客户按照自己的计划从 Live Events 升级到 Town Hall。

微软官方描述 Teams Live Events 功能如下：

Teams 实时事件是 Teams 会议的拓展，它使得用户能够向大体量网络受众广播视频和会议内容。 实时事件是一种一对多的通信，事件主持人领导交互，受众参与主要参与方式是查看主持人共享的内容。 与会者可以在 Viva Engage 或 Teams 中 watch 直播或录制的事件，并使用 & A 或 Viva Engage 对话与演示者进行交互。

微软表示，在上一季度，Teams 中的新功能 Town Hall 的“新客户显著增加”。微软计划在未来几个月内为 Town Hall 添加新功能：

与会者很快就能通过实时反应、流媒体聊天来表达他们的反馈和参与，演讲者也可以通过举手与观众互动。 制作人角色、共享内容队列和预览场景支持等先进的制作体验也将出现在 Town Hall 中，从而将活动执行能力提升到一个新的水平。

微软还计划在未来 12 个月内为 Town Hall 添加与 Teams Live Events 类似的功能。这包括排队共享内容、预览场景和添加制作人角色的功能。

Town Hall 还将增加更多互动和参与功能，如投票、问题存档、将问题导出到 CSV 文件以及下载问答报告的方法。

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