微软晒 Edge 浏览器改进：UI 响应速度最高快 76%、展开 / 折叠收藏夹速度快 40%

IT之家 5 月 29 日消息，微软公司今天发布博文，表示自今年 2 月发布的 Microsoft Edge 122 版本开始，Browser Essentials UI 响应速度快了 42%，而使用低于 8GB 内存、非 SSD 的设备，UI 响应速度快了 76%。

微软还表示自 Edge 124 浏览器开始，展开或者折叠收藏夹的响应速度提高了 40%。微软表示在接下来几个月时间里，进一步改造优化 Edge 浏览器，提高历史记录、下载、钱包等功能的响应速度。

微软在新闻稿中表示基于收集的相关数据，拖慢浏览器用户界面响应的主要因素有两个，IT之家附上相关内容如下：

用户界面代码的模块化程度不够：代码的某些部分“不必要地共享了一些东西”，这导致了速度变慢。

使用 JavaScript 来处理用户界面的客户端渲染

Edge 团队决定开发一个名为 WebUI 2.0 的新项目，最大限度地减少了代码包的大小，以及在用户界面初始化过程中运行的 JavaScript 代码量。

微软表示这种新的内部用户界面架构更加模块化，通过依赖网络组件库，进一步优化现代网络引擎的性能。

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