被指存在买卖孩子内容，百度贴吧再回应：将移交证据至公安机关进行查证打击

IT之家 5 月 28 日消息，今日打拐志愿者 @上官正义 在微博发文称，在百度贴吧里，长期存在公开以送养名义买卖孩子（预定孩子），也有贩卖出生证明中介在此物色客户，为买卖孩子提供洗白身份服务。

随后 @百度贴吧客服 在该贴子下回应称：“您的反馈百度贴吧非常重视，经查实，不法分子是通过隐喻、代号、缩写等方式发布违法违规信息。目前，已对相关内容和用户进行清理和封禁。百度贴吧坚决抵制和打击任何不良违法行为，后续将持续进行内容巡检和排查清理，增加人工审核力度，与相关部门共同建立打击专项，欢迎广大媒体和用户监督。”

IT之家注意到，刚刚 @百度贴吧 在官方微博账号发文回应此事称，近日，有用户反馈贴吧存在“送养孩子”的违法违规内容，百度贴吧非常重视并第一时间进行自查。经查实，不法分子是通过隐喻，代号，缩写等方式发布违法违规信息。目前，贴吧已对相关内容和用户进行清理和封禁，并将移交相关证据至公安机关进行查证和打击。百度贴吧还称，后续将继续加强审核，持续进行内容巡检和排查清理，增加人工审核力度，与相关部门共同建立打击专项。

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