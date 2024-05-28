百度贴吧中存在买卖孩子信息？客服称已对相关内容和用户进行清理和封禁

IT之家 5 月 28 日消息，今日，打拐志愿者 @上官正义 在微博发文称，在百度贴吧里，长期存在公开以送养名义买卖孩子（预定孩子），也有贩卖出生证明中介在此物色客户，为买卖孩子提供洗白身份服务。

从其罗列的证据来看，孩子的价格在这里也已公开标售为 20 万；主要以开设贴吧、评论，通过谐音、字母替代、暗语等话术；也有直接公开发布送养、领养、办理出生证等。上官正义称，曾向百度官方反馈过，但未获得回应。

IT之家注意到，@百度贴吧客服 在该贴子下回应称：“您的反馈百度贴吧非常重视，经查实，不法分子是通过隐喻、代号、缩写等方式发布违法违规信息。目前，已对相关内容和用户进行清理和封禁。百度贴吧坚决抵制和打击任何不良违法行为，后续将持续进行内容巡检和排查清理，增加人工审核力度，与相关部门共同建立打击专项，欢迎广大媒体和用户监督。”

对于百度贴吧客服的回应，@上官正义 则称：“不能一清了之，不能一封了事；这是违法犯罪行为，要保存证据，移交有关部门打击处理！”

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