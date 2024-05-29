微软确认 Win11 24H2 将不再内置 AC-3 编解码器（杜比数字）

IT之家 5 月 29 日消息，微软悄然上线了一份支持文档，宣布从 Windows 11 版本 24H2 开始将不再内置 AC-3 编解码器（Dolby Digital），但仍会有部分 OEM 设备制造商会预装 AC-3 编解码器。

如图所示，当你在 Windows 11 24H2 中尝试以 Media Player 等媒体播放器打开一些会用到 AC-3 解码器的老片时将无法打开。

实际上，AC-3 编码器（Dolby Digital）目前已经在被逐步淘汰，因此大部分流媒体平台和媒体公司都已经不再使用该编码器。如果你要用到一些使用 AC-3 编码的较旧文件，还可以从 Microsoft Store 手动安装一些其他编解码器，或者安装第三方软件，例如开源的 MPV 播放器。

除了 AC-3 编码器之外，Windows 11 24H2 版本还将删除 Cortana、写字板、步骤记录器和一些其他旧版内容，预计将于 9 月 / 10 月开始面向现有用户推送。

包含的编解码器 Windows 包含允许 Media Player 播放以下现装格式的编解码器： 音频编解码器 MPEG-1、MPEG-2 音频 (e.g. MP3、MP2)

高级音频编码 (AAC、M4A)

免费无损音频编解码器 (FLAC)

Apple 无损音频编解码器 (ALAC)

波形 (WAV)

Windows Media Audio (WMA)

3GP、3G2

自适应多速率 (AMR) 视频编解码器 MPEG-4、H.264

H.263

VC-1

Windows Media 视频 (WMV)

DV

VP8

动态 JPEG Microsoft Store 提供的其他编解码器包 编解码器包向 Windows 添加了其他编解码器支持。然后，媒体播放器等应用将能够播放以这些格式编码的媒体文件。以下编解码器包可用： MPEG-2 视频扩展 添加了对 MPEG-1 和 MPEG-2 视频格式的支持。 HEVC 视频扩展 添加了对 HEVC (H.265) 视频格式的支持。 VP9 视频扩展 添加了对 VP9 视频格式的支持。 AV1 视频扩展 添加了对 AV1 视频格式的支持。 Web 媒体扩展 添加了对 OGG 音频和视频格式的支持，包括 OGG 容器格式、Vorbis 音频编解码器和 Theora 视频编解码器。 有关 AC-3 (“Dolby Digital”) 的说明 AC-3 是一种音频编解码器，支持多声道 (“环绕声”) 音频。它也称为 Dolby Digital。 在 Windows 11 版本 24H2 之前的 Windows 版本上，包括 AC-3 编解码器。

从 Windows 11 版本 24H2 开始，AC-3 编解码器不再包含在 Windows 中。但是，许多设备制造商会预安装 AC-3 编解码器。在这些情况下，仍可以播放使用 AC-3 音频编解码器编码的文件。

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