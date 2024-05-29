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苹果公布 2024 年设计奖入围者名单，为 Vision Pro 头显新增“空间计算”类别

2024/5/29 7:01:48 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 29 日消息，苹果公司今天公布 2024 WWDC 开发者大会日程同时，还公布了 2024 年设计奖入围者名单。

苹果设计奖旨在表彰具有杰出设计、创新、独创性和技术成就的应用程序。入选的应用程序包括以下类别：

  • 乐趣与趣味

  • 包容性

  • 创新

  • 互动

  • 社会影响

  • 视觉与图形

  • 空间计算

最后一个类别是今年新增加的，主要针对 Vision Pro 应用程序。

乐趣与趣味

  • Dudel Draw

  • Bears Gratitude

  • Rooms

  • WHAT THE CAR?

  • NYT Games

  • Hello Kitty Island Adventure

包容性

  • Oko

  • Complete Anatomy 2024

  • Tiimo

  • Unpacking

  • Quadline

  • Crayola Adventures

创新

  • Copilot Money

  • SmartGym

  • Procreate Dreams

  • Call of Duty: Warzone Mobile

  • Lost in Play

  • Wavelength

互动

  • Procreate Dreams

  • Arc Search

  • Crouton

  • Little Nightmares

  • Rytmos

  • finity.

社会影响

  • How We Feel

  • Ahead: Emotions Coach

  • Gentler Streak Fitness Tracker

  • The Wreck

  • Cityscapes: Sim Builder

  • The Bear

视觉和图形

  • Sunlitt

  • Meditate

  • Rooms

  • Death Stranding Director's Cut

  • Lies of P

  • Honkai: Star Rail

空间计算

  • Sky Guide

  • NBA

  • djay

  • Synth Riders

  • Blackbox

  • Loona: Cozy Puzzle Games

IT之家查询了榜单内容，没有发现来自国内厂商的应用。   苹果公司会在每个类别中选出一款应用和一款游戏，在 WWDC 2024 开幕之后公布获奖者名单。获奖者将获得实物奖品和硬件，以帮助他们继续开发应用程序和游戏。

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关键词：苹果Vision Pro应用

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