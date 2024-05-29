苹果公布 2024 年设计奖入围者名单，为 Vision Pro 头显新增“空间计算”类别

IT之家 5 月 29 日消息，苹果公司今天公布 2024 WWDC 开发者大会日程同时，还公布了 2024 年设计奖入围者名单。
苹果设计奖旨在表彰具有杰出设计、创新、独创性和技术成就的应用程序。入选的应用程序包括以下类别：
乐趣与趣味
包容性
创新
互动
社会影响
视觉与图形
空间计算
最后一个类别是今年新增加的，主要针对 Vision Pro 应用程序。
乐趣与趣味
Dudel Draw
Bears Gratitude
Rooms
WHAT THE CAR?
NYT Games
Hello Kitty Island Adventure
包容性
Oko
Complete Anatomy 2024
Tiimo
Unpacking
Quadline
Crayola Adventures
创新
Copilot Money
SmartGym
Procreate Dreams
Call of Duty: Warzone Mobile
Lost in Play
Wavelength
互动
Procreate Dreams
Arc Search
Crouton
Little Nightmares
Rytmos
finity.
社会影响
How We Feel
Ahead: Emotions Coach
Gentler Streak Fitness Tracker
The Wreck
Cityscapes: Sim Builder
The Bear
视觉和图形
Sunlitt
Meditate
Rooms
Death Stranding Director's Cut
Lies of P
Honkai: Star Rail
空间计算
Sky Guide
NBA
djay
Synth Riders
Blackbox
Loona: Cozy Puzzle Games
IT之家查询了榜单内容，没有发现来自国内厂商的应用。 苹果公司会在每个类别中选出一款应用和一款游戏，在 WWDC 2024 开幕之后公布获奖者名单。获奖者将获得实物奖品和硬件，以帮助他们继续开发应用程序和游戏。
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