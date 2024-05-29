苹果公布 2024 年设计奖入围者名单，为 Vision Pro 头显新增“空间计算”类别

IT之家 5 月 29 日消息，苹果公司今天公布 2024 WWDC 开发者大会日程同时，还公布了 2024 年设计奖入围者名单。

苹果设计奖旨在表彰具有杰出设计、创新、独创性和技术成就的应用程序。入选的应用程序包括以下类别：

乐趣与趣味

包容性

创新

互动

社会影响

视觉与图形

空间计算

最后一个类别是今年新增加的，主要针对 Vision Pro 应用程序。

乐趣与趣味

Dudel Draw

Bears Gratitude

Rooms

WHAT THE CAR?

NYT Games

Hello Kitty Island Adventure

包容性

Oko

Complete Anatomy 2024

Tiimo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures

创新

Copilot Money

SmartGym

Procreate Dreams

Call of Duty: Warzone Mobile

Lost in Play

Wavelength

互动

Procreate Dreams

Arc Search

Crouton

Little Nightmares

Rytmos

finity.

社会影响

How We Feel

Ahead: Emotions Coach

Gentler Streak Fitness Tracker

The Wreck

Cityscapes: Sim Builder

The Bear

视觉和图形

Sunlitt

Meditate

Rooms

Death Stranding Director's Cut

Lies of P

Honkai: Star Rail

空间计算

Sky Guide

NBA

djay

Synth Riders

Blackbox

Loona: Cozy Puzzle Games

IT之家查询了榜单内容，没有发现来自国内厂商的应用。 苹果公司会在每个类别中选出一款应用和一款游戏，在 WWDC 2024 开幕之后公布获奖者名单。获奖者将获得实物奖品和硬件，以帮助他们继续开发应用程序和游戏。

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