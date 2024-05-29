消息称苹果 9 月将推 AirPods Max 2 耳机：改用 USB-C 端口，带来新配色

IT之家 5 月 29 日消息，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 时事通讯中，表示苹果会在 2024 年晚些时候发布 AirPods Max 2 耳机。

科技媒体 9to5Mac 认为苹果通常会在每年秋季推出 iPhone 的同时推出新款 AirPods，因此认为苹果最有可能会在今年 9 月发布 AirPods Max 2。

古尔曼在时事通讯中表示：“我预估 AirPods Max 新款会改用 USB-C 端口，但我不会抱希望苹果推出重磅升级”。

IT之家援引该媒体报道，认为 AirPods Max 2 除了改用 USB-C 端口，带来新的颜色之外，可能会采用 H2 芯片，从而实现 AirPods Pro 2 的新功能，包括自适应音频（Adaptive Audio）、更容易触发 Siri、对话感知（Conversation Awareness）和个性化音频（Personalized Audio）等。

该媒体认为，AirPods Max 将获得与 AirPods Pro 相同的功能，配备 USB-C 端口和新的颜色，售价方面可能会和现有 AirPods Max 一样（点此购买），维持 3999 元的价格。

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