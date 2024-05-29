苹果合作公布 16 万参与者听力洞察研究：15% 每天发生耳鸣

IT之家 5 月 29 日消息，苹果公司昨日发布新闻稿，和密歇根州大学合作调查了超过 16 万名参与者，发现大约 15% 的参与者每天都会发生耳鸣。

密歇根大学公共健康学院环境健康科学教授 Rick Neitzel 表示：

耳鸣对个人生活可能会产生很大的影响。 我们通过 Apple 听力研究了解到人们发生耳鸣的趋势，这有助于我们更好地理解最易受耳鸣影响的群体，也有助于指导我们进行工作、缓解与之相关的影响。 Apple 听力研究给了我们前所未有的机会，增进对于不同人群耳鸣的理解，补充现有的科学知识，并最终改善控制耳鸣的方式。

耳鸣

许多人的单耳或双耳都可能出现耳鸣，即对于他人听不到的异常声音的感知。耳鸣的声音有多种形式，但最常被描述为一种暂时性的，或者持续较长时间的嗡鸣声。耳鸣的症状和感受对于不同的人差异明显，对于同一个人也可能发生变化。

耳鸣可能对人对整体生活质量造成影响，例如干扰人的睡眠、专注，或使人听不清声音。

耳鸣发生率

研究发现，77.6% 的参与者一生中曾有过耳鸣的经历，其中许多人的日常耳鸣发生率随着年龄的增长而增加。

与 18-34 岁的人相比，55 岁及以上的人每天发生耳鸣的可能性要高出 3 倍。

此外，表示每天都会耳鸣的男性参与者比女性多 2.7%。但与此同时，表示从未发生耳鸣的男性比女性多 4.8%。

耳鸣的控制方法

Apple 听力研究的参与者表示，他们主要通过三种方式试图缓解现有的耳鸣症状：使用噪音发生器（28%）、聆听大自然的声音（23.7%）和练习冥想（12.2%）。少于 2.1% 的参与者选择认知和行为疗法来控制耳鸣。

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